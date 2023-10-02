العصائب تعلن عن رفضها لقانون العفو العام

العصائب تعلن عن رفضها لقانون العفو العام
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حسمت النائب عن كتلة صادقون النيابية سهيلة السلطاني، اليوم الاثنين، الجدل حول عزم البرلمان تمرير قانون العفو العام، مؤكدة ان كتلتها تقف ضد هكذا قانون فضلا عن عدم وجود أي اتفاق او توافق سياسي على تمريره داخل البرلمان. وقالت السلطاني في حديث صحفي، ان “قانون العفو العام لم يحظى بأي اتفاق سياسي او برلماني من اجل تمريره داخل مجلس النواب، خصوصا ان كتلة صادقون تقف بالضد من هكذا قانون، وترفض أي قانون يخرج المجرمين من السجون الذين استباحوا دماء العراقيين”. وأضاف ان “الدستور والقانون العراقي قد تضمن عقوبات بحق المجرمين والإرهابيين لاغبار عليها، فضلا عن ان القضاء سبق ان اصدر احكامه بحق من اراق الدماء وارتكب الذنب بحق العراقيين وبالتالي لايمكن اخراج المدانين من السجون عبر العفو العام”. وبين ان “الاف من الشهداء ذهبوا ضحية الجرائم والإرهاب وهذه الأفعال خلفت الافاً من الايتام والارامل، وبالتالي لاتوجد مبررات لتشريع العفو العام لخدمة الإرهابيين والمجرمين”.

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