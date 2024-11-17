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نائب:لن يستطيع السوداني إجراء تغيير وزاري دون موافقة الأحزاب
حزب طالباني:تشكيل حكومة الإقليم سيتأخر
الإطار:السوداني يقدم خدمات لتركيا والاخيرة لا تحترم اتفاقاتها
السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع بريطانيا في كافة المجالات
العلاق:أكثر من (65) مليار دولار مبيعات البنك المركزي خلال الأشهر العشرة الماضية !
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الإطار:السوداني يقدم خدمات لتركيا والاخيرة لا تحترم اتفاقاتها
العلاق:أكثر من (65) مليار دولار مبيعات البنك المركزي خلال الأشهر العشرة الماضية !
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151250 ديناراً
غداً..وزير التجارة التركي في بغداد لمناقشة مشروع طريق التنمية
خبير اقتصادي:أكثر من (5) مليارات دولار سنوياً خسارة العراق جراء تصدير النفط من الإقليم
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اليوم ..المنتخب الوطني يتوجه إلى مسقط لملاقاة نظيره العُماني
الاتحاد العراقي لكرة القدم:”نتوقع” أن يكون المنتخب بحالة أفضل في المرحلة المقبلة!
اليوم..مواجهات مهمة في التصفيات الآسيوية
كاساس:لابد من تحقيق النصر على الفريق الأردني
المنافذ الحدودية:المباشرة بإجراءات دخول المشجعين الأردنيين إلى العراق بدون تأشيرة
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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الناشط المدني بعد فوز ترامب عمار:دعمنا لفلسطين سياسيا وإعلامياً فقط
الولائي المشهداني يدعو إلى تقسيم المجتمع العراقي مذهبياً
مصدر سياسي:محاولات لإطلاق سراح رئيس الهيئة العامة للضرائب
المالية النيابية:موازنة 2025 تشغيلية وليست استثمارية
نائب إطاري: الإمام “الغايب” زعلان من الإطار لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية
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- اذاعة INN