العلاق:للحفاظ على سعر صرف الدولار نبيع أكثر من (200) دولار يومياً!

العلاق:للحفاظ على سعر صرف الدولار نبيع أكثر من (200) دولار يومياً!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الاحد، إن المبيعات اليومية للبنك من الدولار في مزاد بيع العملة تبلغ قرابة 200 مليون دولار وذلك من أجل الحفاظ على استقرار سعر الصرف في السوق.جاء ذلك في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش المؤتمر المصرفي العراقي السنوي في  أربيل  بنسخته الأولى برعاية رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.وأضاف العلاق في تصريحه، إنه “يوميا نفتح قنوات جديدة للحوالات المالية الخارجية لتقديم مزيد من التسهيلات في هذا المجال”.

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