العمليات المشتركة:أولوياتنا أمن الحدود مع سوريا وإيران أسبقية متأخرة!

العمليات المشتركة:أولوياتنا أمن الحدود مع سوريا وإيران أسبقية متأخرة!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت العمليات المشتركة، اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، عن مضامين خطة أمن حدود العراق مع 3 من دول الجوار، مشيرة الى ان هناك ستراتيجيات مختلفة اتبعت تجاه الحدود مع سوريا وتركيا وايران.وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في حديث صحفي، ان “من اهم عوامل نجاح العمليات العسكرية ومكافحة الإرهاب والجريمة هي ضبط الحدود”، مشيرا الى ان “هناك استراتيجية من قبل قيادة قوات الحدود بالتنسيق مع العمليات المشتركة والداخلية من اجل إحكام السيطرة على المسارات الحدودية بكل تعقيداتها مع دول الجوار”.وأضاف أن “العمل على الحدود السورية يجري وفق مسارات متعددة وتم تأمين الجزء الأكبر وايقاف 80% من عمليات التسلل من خلال المانع الامني ونصب الابراج والكاميرات والانتشار الامني يضاف الى ذلك الحدود مع تركيا هي الاخرى نالت دعما مضاعفا في تعزيز المقرات والأبراج والإنتشار وهناك تعاون من قبل أنقرة”.واشار الى انه “حتى الحدود مع ايران تشهد هي الاخرى “عملا ” وهناك جهود تبذل من اجل إكمال سدة هور الحويزة لمنع اي عمليات تسلل”، لافتا الى ان “كل دول الجوار تدعم بغداد في ملف تأمين الحدود المشتركة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *