العمليات المشتركة:الترتيب والتنسيق مستمر لخلق يوم انتخابي” جميل”

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لغاية اليوم ..(36328) بين قتيل وجريح جراء استمرار العدوان الصهيوني على غزة
مصر تدعو إلى التحرك “الجاد” لوقف إطلاق النار في غزة
أمريكا ترسل الغواصة النووية “أوهايو” إلى البحر المتوسط دعما للعدوان الصهيوني على غزة
صحة غزة: أكثر من (34425) بين قتيل وجريح في القطاع
إسرائيل ترفض “الهدنة الإنسانية” في غزة بدعم أمريكي
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وزير الكهرباء:الغاز التركمانستاني سيتم توريده إلى العراق عبر شبكة الأنابيب الإيرانية !
اليوم..سعر صرف الدولار =164250 ديناراً
القنصل الأمريكي في أربيل:من اولوياتنا تمرير قانون النفط والغاز لصالح الإقليم
المالية النيابية تدعو إلى جلسة برلمانية طارئة لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار
خبير اقتصادي:ارتفاع سعر صرف الدولار جراء تهريب الدولار إلى الخارج
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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الرئيس الإيراني يشكر السوداني على التزامه بالتوجيهات الإيرانية وجعل الاقتصاد العراقي في خدمة إيران
السوداني:المجتمع الدولي فشل في الإيفاء بواجباته تجاه أهالي غزة ومشتركاتنا السياسية والاقتصادية والأمنية قوية مع إيران
كلاوات صدرية بنكهة إيرانية..الصدر يطالب بعض الدول العربية بفتح الحدود لميليشياته للوصول إلى فلسطين!
نيجيرفان في باريس لاستمرار حلب الخزينة العراقية ودعم بيشمركة حزب بارزاني
نائب:رئيس الحكومة ووزير الخارجية لايحترمان سيادة العراق ولا قرارات المحكمة الاتحادية
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- اذاعة INN