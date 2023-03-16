العوادي:السوداني لايؤمن بـ”تعليق المغذيات” لحل المشاكل

العوادي:السوداني لايؤمن بـ”تعليق المغذيات” لحل المشاكل
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الخميس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يؤمن بأسس الحل الجذري وليس تسكين الأزمات.وقال العوادي ، إن “واحداً من أهم الأسس التي يؤمن بها رئيس الوزراء والتي أشار لها ضمناً، هي الحلول الجذرية للتقاطعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة وإقليم كردستان، وأنه لا مكان لسياسة الهروب للأمام أو تسكين الأزمات مؤقتاً لتظهر مع كل استحقاق وطني قادم”، بحسب الوكالة الرسمية.وأضاف: “لعل هذا هي ترجمة واضحة للعبارة التي ذكرها رئيس الوزراء في كلمته أمام ملتقى السليمانية ، إذ قال: لنغادر مصطلح (المشاكل العالقة)، ونستبدلها بعبارات (المشاريع المستدامة والفرص الاقتصادية المشتركة والمصلحة الوطنية العليا) من أجل رفاه مستدام وعادل لكل العراقيين”.

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