العوادي: الرواتب الشهرية مؤمنة بشكل كامل

العوادي: الرواتب الشهرية مؤمنة بشكل كامل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الأحد، قرب مصادقة مجلس الوزراء على جداول الموازنة، مؤكدا أن وزارة المالية ستطلق تمويل المحافظات اليوم الاحد.وقال العوادي في تصريحات متلفزة ، إن “مجلس الوزراء سيصادق على جداول الموازنة خلال أسبوعين”.وبين ان “الرواتب مؤمنة بشكل كامل وبلغت قيمتها 69 تريليون دينار”، مشيرا الى ان “وزيرة المالية ستطلق تمويل المحافظات اليوم الأحد”.واوضح ان “هناك حراكا كبيرا من الشركات العربية والأجنبية تجاه العراق”.

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