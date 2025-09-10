العيداني:تحويل قضاء الزبير الى محافظة يعني ” خسارة أحد جيوبي”!

بغداد/ شبكة أخيار العراق- أبدى محافظ البصرة أسعد العيداني، الاربعاء، عدم تفاعله مع المطالب بتحويل قضاء الزبير إلى محافظة، مشيراً إلى أن الزبير تمثّل جزءاً مهماً من البصرة.

وقال العيداني في تعليق له على الكتاب الصادر عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،إن “رئيس الوزراء لم يخالف الدستور والقانون، حيث أنه وجّه باتخاذ كافة الإجراءات أصولياً”، مضيفاً أن “قرارنا كان واضحاً وصريحاً برفض أن تكون الزبير محافظة للأسباب الموجبة التي ذكرناها سابقاً”.