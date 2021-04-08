العيداني “يتعهد”بعدم قيام الميليشيات باختطاف الفرق المشاركة في بطولة خليجي 25

العيداني “يتعهد”بعدم قيام الميليشيات باختطاف الفرق المشاركة في بطولة خليجي 25
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 البصرة/ شبكة أخبار العراق- اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، الاربعاء، ان استعدادات البصرة لاحتضان خليجي 25 تسير بالطريق الصحيح، فيما اشار الى ان القوات الامنية قادرة على حماية البطولة ومنع حالات الاختطاف للأعبين.وقال العيداني في مؤتمر صحفي، إن “استعدادات البصرة لاحتضان خليجي 25 تسير بالطريق الصحيح”، مبينا ان “احتضان البصرة لخليجي 25 يعد دعماً للعراق”.وأضاف العيداني، أن “التحدي الذي امامنا هو انجاز ملعب الميناء”، مشيرا الى ان “هذا الملعب سيكون جاهزا قبل تشرين الأول المقبل”.واكد محافظ البصرة ان “قواتنا الأمنية قادرة على حماية بطولة خليجي 25”.

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