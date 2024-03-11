الغاز النيابية:استثمار حقل عكاز الغازي لإنتاج الطاقة الكهربائية

الغاز النيابية:استثمار حقل عكاز الغازي لإنتاج الطاقة الكهربائية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة النفط والغاز النيابية، الاثنين، أن العراق سيستثمر غاز حقل عكاز العملاق في الأنبار، لإنتاج الطاقة الكهربائية خلال الفترة المقبلة عبر جولتي التراخيص الخامسة والسادسة، مبينة وجود شركات عالمية كبيرة قدمت عروضاً بشأن ذلك.وقال عضو اللجنة باسم نغيمش في تصريح للصحيفة الرسمية،إنَّ من ضمن البرنامج الحكومي تطوير القطاع النفطي ولا سيما استثمار حقول الغاز من خلال جولتي التراخيص الخامسة والسادسة وملحق الخامسة، منوهاً بوجود شركات عالمية كبيرة من ضمنها أطراف قدمت عروضا بشأن هذه الحقول، وفي حال إتمام الصفقة سنصل خلال ثلاث سنوات إلى الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وأيضاً من المشتقات النفطية.وأشار إلى وجود جولة لـ6 من المصافي الأخرى سيتم تطويرها وإنشاء مصاف جديدة في حال تم الاستثمار، مبيناً أنَّ الجولة الخامسة وملحقها على الشريط الحدودي للبلاد في جزء منها، علاوة على أنَّ الجولة السادسة الغالبية العظمى منها استثمار الغاز وأهمها استثمار غاز عكاز في الأنبار.

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