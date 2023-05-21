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العراق وروسيا يؤكدان على التزامهما بخفض الإنتاج الطوعي باتفاق (أوبك+)
الـpkk:لا وجود لعناصر حزبنا في مخيم مخمور
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي خلال الأيام الخمسة الماضية لمصارف أحزاب إيران في العراق
النقد الدولي:صادرات العراق النفطية للعام الحالي لاتتجاوز 3.89 ملايين برميل يومياً
تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
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إعلان جدة:التكاتف لحل قضايا الأمة العربية والرفض التام لدعم الميليشيات الإيرانية
الصين تعقد قمة لبلدان آسيا الوسطى
الصين ترفض عرض دعايات سياسية لأوكرانيا من قبل بعض السفارات الأوروبية في بكين
السودان..البرهان يعفي مدير قوات الشرطة من منصبه وإنهاء خدمة سفيرين
روسيا تؤكد على متانة علاقاتها مع تركيا بغض النظر عن الفائز في انتخاباتها
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العراق وروسيا يؤكدان على التزامهما بخفض الإنتاج الطوعي باتفاق (أوبك+)
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي خلال الأيام الخمسة الماضية لمصارف أحزاب إيران في العراق
النقد الدولي:صادرات العراق النفطية للعام الحالي لاتتجاوز 3.89 ملايين برميل يومياً
تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
نواب ذي قار يرفضون التصويت على الموازنة بسبب قلة التخصيص المالي لمحافظتهم
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مصدر حكومي:لن يلغى الفرق في سعر صرف الدولار طالما تهريبه مستمرا إلى إيران
الله أكبر على الخونة ..حتى مياه الأمطار يسعون لتصريفها إلى إيران الشر
صالح:(600)مليون دولار سنوياً تحويلات العمال الأجانب العاملين في العراق مما يشكل استنزافا لخزينة الدولة
مصدر سياسي:زعماء ائتلاف إدارة الدولة غير مشمولين بمكافحة الفساد
لبنان:مكرمة من السوداني بمنح لبنان مليوني طن سنوياً من النفط الخام
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