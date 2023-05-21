الـpkk:لا وجود لعناصر حزبنا في مخيم مخمور

بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني، كاوه شيخ موس، اليوم الاحد، وجود عناصر من حزبه داخل مخيم مخمور الواقع شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.وقال شيخ موس في حديث صحفي، ان “عناصر حزب العمال ليس لهم أي تواجد في مخيم مخمور، ومن يتواجد في المخيم هم عوائل مدنية من النساء والأطفال كلاجئين من أكراد تركيا منذ تسعينات القرن المنصرم”.وأضاف شيخ موس، ان “تركيا تحرض الحكومة العراقية بالاعتداء على العوائل الساكنة في مخيم مخمور، وهنالك تحريض أيضا من الحزب الديمقراطي الكردستاني ووسائل الإعلام التابعة له”.أعلن حزب العمال الكردستاني، في الخامس من يوليو 2021، أن الجيش التركي قصف مخيما للاجئين بواسطة طائرة مسيرة شمالي العراق. ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن الحزب الكردستاني أكد سقوط ثلاثة ضحايا مدنيين جراء القصف. يأتي هذا بعد تحذير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، العراق من أن بلاده ستقوم بتطهير مخيم للاجئين يعتبر ملاذا آمنا للمقاتلين الأكراد. ونقلت وكالة “رويترز” حينها، تصريحات أردوغان الذي قال إن “مخيم مخمور الذي يقع على بعد 180 كيلومترا جنوبي الحدود التركية ويأوي لاجئين أتراكا منذ أكثر من 20 عاما، ويعد حاضنة للمقاتلين ويتعين التعامل معه”.وتابع أردوغان قائلا “إذا لم تطهره الأمم المتحدة فسنقوم نحن بذلك باعتبارنا دولة عضو بالأمم المتحدة”، مضيفا أن “أنقرة تعتقد أن مخيم مخمور يشكل تهديدا لا يقل عن التهديد الذي تمثله جبال قنديل معقل حزب العمال الكردستاني والواقعة على مسافة أبعد باتجاه الشمال”.واستهدفت ضربات جوية تركية مخيم مخمور عام 2020 ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في ذلك الوقت، لكن مسؤولا تركيا بارزا قال إن استهداف المخيم أصبح من أولويات أنقرة الآن.”كانت هناك اتفاقات وقعتها الحكومات العراقية السابقة مع تركيا تسمح بدخول القوات التركية لمسافة محدودة جدا في الأراضي العراقية لكن أنقرة بدأت مؤخرا في اختراق الحدود العراقية بشكل أكبر بدون قيد وبدون شرط”، مستنكرا “عدم قدرة العراق على منع هذه الانتهاكات لسيادته”، مشددا على “ضرورة معالجة مشكلة تواجد مسلحي حزب العمال الكردستاني على أراضيه لعدم إعطاء ذريعة لتركيا للقيام بهجماتها على العراق”.وأنشئ مخيم مخمور في تسعينيات القرن الماضي عندما فر آلاف الكورد من تركيا بعد تصاعد حدة النزاع بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني.ويخوض حزب العمال الكوردستاني نزاعاً دموياً ضد الدولة التركية منذ عام 1984 في صراع أسفر عن مقتل نحو 40 ألفاً من الطرفين.