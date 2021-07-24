الفرنسي أنطوان جريزمان سيغادر برشلونة

الفرنسي أنطوان جريزمان سيغادر برشلونة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت تقارير صحفية اسبانية، السبت، بأن الفرنسي أنطوان جريزمان، ما زال يُثير الجدل بشأن رحيله عن برشلونة، هذا الصيف.وارتبط اسم الفرنسي بالعودة لصفوف فريقه السابق أتلتيكو مدريد، في صفقة تبادلية مع ساؤول نيغويز، لتقليل الرواتب في الفريق الكتالوني، من أجل تجديد عقد ليونيل ميسي.وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن “غريزمان مستعد فقط لمغادرة برشلونة الآن، إذا كانت الوجهة أتلتيكو مدريد”.وأشارت الصحيفة إلى أن “أتلتيكو مدريد يرفض منح برشلونة، أي لاعب آخر سوى ساؤول نيغويز بالصفقة التبادلية، مما يعقد المفاوضات بين الطرفين”.هذا وكانت تقارير صحفية، قد ربطت أنطوان غريزمان أيضًا بالانتقال إلى يوفنتوس أو باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الجاري. 

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