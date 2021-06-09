الفريق البرازيلي يفوز على البارغواي

الفريق البرازيلي يفوز على البارغواي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حقق منتخب البرازيل فوزه السادس على التوالي بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022، بعد تغلبه على مضيفه منتخب بارغواي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على ملعب “ديفينسوريس ديل الشاكو”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات.وأنهى منتخب البرازيل الشوط الأول متفوقا بهدف سجله نيمار نجم باريس سان جيرمان، بعد تلقيه عرضية من جبرييل خيسوس ليسددها على يمين حارس بارغواي.وفي الشوط الثاني أضاف لوكاس باكيتا لاعب ليون الفرنسي ثاني أهداف منتخب السيليساو بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع بعد تلقيه تمريرة من نيمار، وسددها زاحفة على يمين حارس بارغواي.  

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