الفشل الاقتصادي والسياسي..60% من إيرادات العراق النفطية تذهب إلى إستيراد البضائع

الفشل الاقتصادي والسياسي..60% من إيرادات العراق النفطية تذهب إلى إستيراد البضائع
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعد العراق المتضرر الأكبر من أي موجات تضخم وارتفاع أسعار عالمية لمختلف السلع والموارد الطبيعية والثروات ماعدا النفط، مايجعله غير مستفيد من أي ارتفاع أسعار لأنه لايصدر شيئًا، بالمقابل فهو مستورد كبير لمعظم أنواع السلع التي من الممكن ان ترتفع اسعارها. ولكون العراق مستوردًا كبيرًا لمختلف أسعار السلع، فأن حتى ارتفاع أسعار النفط الذي لايصدر العراق غيره، لن يكون مربحًا بشكل كبير، لأن العراق سيدفع فارق ارتفاع أسعار النفط على مايستورده من سلع أخرى ومشتقات نفطية وغيرها من السلع التي سترتفع اسعارها ايضًا، فكل ماسيحصل عليه العراق من ارتفاع أسعار النفط سيعود ليدفعه بفارق ارتفاع اسعار السلع التي سيستوردها.وبينما يصدر العراق بين 3.3 إلى 3.5 مليون برميل نفط، فأن متوسط الإيرادات المتوقع ان يحصل عليها خلال عام وفقا للأسعار الحالية قرابة 100 مليار دولار، بالمقابل يستورد العراق سنويًا بضائع وسلع بـ60 مليار دولار سنويًا، مايعني ان 60% من إيرادات العراق السنوية تذهب للاستيراد، وأي ارتفاع بأسعار السلع العالمية سيرفع نسبة ما ينفقه العراق ويقتطعه من ايراداته النفطية لغرض الاستيراد.

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