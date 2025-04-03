الفشل يلاحق المنتخب العراقي في ظل حكومة الفساد

الفشل يلاحق المنتخب العراقي في ظل حكومة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تراجع المنتخب العراقي لكرة القدم ثلاثة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر نيسان، الصادر اليوم الخميس.وبحسب التصنيف الجديد فقد احتل “اسود الرافدين” المركز 59 عالمياً، و8 آسيوياً، و7 عربياً. وشهد التصنيف الجديد خسارة المنتخب العراقي 29.46 نقطة، ليصبح أكثر منتخب فقد نقاطًا بين جميع المنتخبات الـ 210 المدرجة في التصنيف.عالمياً، احتفظ بطل العالم منتخب الأرجنتين بصدارة التصنيف العالمي، بينما تراجع المنتخب الفرنسي إلى المركز الثالث بعد أن حلت إسبانيا في المركز الثاني.وجاء ترتيب أول 10 منتخبات في التصنيف العالمي الجديد: الأرجنتين، إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، هولندا، البرتغال، بلجيكا، إيطاليا، واخيراً ألمانيا.

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