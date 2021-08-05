الفلاحي يعلن عن عودة وزارة البيئة كوزارة اتحادية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد وزير البيئة وكالة د. جاسم الفلاحي، الخميس، عودة وزارة البيئة كوزارة اتحادية تنفذ اهداف الحكومة في تحسين الوضع البيئي في العراق،وثمن الوكيل الفني المخوّل بالصلاحيات الادارية والمالية والفنية لوزارة البيئة، جاسم عبد العزيز الفلاحي، خلال ترؤسه الاجتماع الاول لهيئة الراي في الوزارة، بحضور عدد من المسؤولين، “رعاية رئيس الوزراء ودعمه اللامحدود للقطاع البيئي وخصوصا في ظل التطورات العالمية وتأثير التغيرات المناخية باعتبار العراق اكثر الدول تأثرا بهذا الموضوع والتوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة”.واشار الفلاحي الى ان “الاجتماع الاول لهيئة الراي تضمن اتخاذ مجموعة من القرارات اهمها تعزيز القرار البيئي واتخاذ الاجراءات السريعة لتحسين الوضع البيئي، اضافة الى التنسيق مع الوزارات المعنية في موضوع اكمال اجراءات الفصل والتنسيق مع المحافظين في سبيل دعم الدوائر البيئية في المحافظات”.ولفت الى انه “من اجل تفعيل العمل البيئي ورفع مستوى الوعي بأهمية القطاع البيئي تم الايعاز بتشكيل فريق لمتابعة اعادة القسم المالي لوزارة البيئة، وارجاع التخصيصات المالية وارجاع المبالغ المخصصة لوزارة البيئة، من اجل تمكين الوزارة من اداء المهام والواجبات المكلفة بها بموجب القانون رقم 27 لسنة 2009”.وبيّن الفلاحي انه “تم متابعة اجراءات فصل الموازنة وزيادة التخصيصات الممنوحة لوزارة البيئة بما يتناسب والمهام المناطة بها في المرحلة الجديدة، بعد الفصل اداريا وماليا عن وزارة الصحة، بموجب قانونها النافذ رقم ٣٧ لعام ٢٠٠٨، تنفيذا لما جاء في المادة 44 من قانون الضمان الصحي لعام 2020 ، والاسراع بفصل الموازنة التشغيلية عن موازنة وزارة الصحة”.