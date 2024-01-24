الفياض:خدمة مشروع المقاومة الحشدوية ينطلق من مجالس المحافظات

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نائب:الشعب من يغير النظام في العراق وليس أمريكا
العامري يطالب خامئني بمنح الحشد الشعبي الضوء الأخضر باستمرار ضرب القواعد الأمريكية
فورة الضربة..رئاسة البرلمان تطالب بإخراج القوات الأمريكية من العراق
ائتلاف المالكي:اختيار رئيس البرلمان الجديد سيكون بعيدا عن المساومات المالية
السوداني يوافق على إنشاء منصة ثابتة للغاز المستورد في ميناء الفاو الكبير
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رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
أوستن:نفذنا ضربات ضد مقرات الحشد الشعبي الإيراني وسنرد إذا واصلوا استهداف قواعدنا
أمريكا تفرض عقوباتها على شركة (فلاي بغداد لصاحبها عمار الحكيم) لكونها تعمل لصالح الحرس الثوري
المالية النيابية ” زعلانة” لشمول الإرهابي النائب (حسين مؤنس) بالعقوبات الأمريكية
صحيفة بريطانية:موظفو الأمم المتحدة في العراق يتقاضون الرشا
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