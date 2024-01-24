الفياض:خدمة مشروع المقاومة الحشدوية ينطلق من مجالس المحافظات

الفياض:خدمة مشروع المقاومة الحشدوية ينطلق من مجالس المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وزعيم ميليشيا حشد بابليون ريان الكلداني،أمس الثلاثاء، على إدامة استقرار مناطق سهل نينوى.وقالت هيئة الحشد في بيان ، إن “الفياض استقبل، في مكتبه ببغداد الكلداني، وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية والسياسية وضرورة توزيع مناصب الحكومات المحلية بما يخدم مشروع المقاومة الحشدوية خاصة في مناطق سهل نينوى”.ووفقا للبيان: “جدد الفياض، خلال اللقاء التأكيد على أهمية تقوية الحشد الشعبي.

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