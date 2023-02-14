الفياض وطالباني يؤكدان على مواصلة”المشوار” لخدمة البلاد

الفياض وطالباني يؤكدان على مواصلة”المشوار” لخدمة البلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، مع رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، دعم برنامج حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأبعاد المخاطر عن البلاد.وذكر بيان للاتحاد الوطني، أن “طالباني ناقش مع الفياض الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، وأهمية استمرار التنسيق لإنجاح برنامج الحكومة وتعزيز التعاون بين القوات الأمنية في إقليم كردستان والعراق من اجل حماية استقرار المنطقة”.وأشار بافل طالباني، بحسب البيان، إلى “تقوية المؤسسات الأمنية ونتائج التنسيق العسكري والاستخباراتي”.وتابع أن “الجهود السابقة من اجل حماية حياة المواطنين كانت لها نتائج إيجابية، ويجب ان نعمل في المستقبل وبنفس الروحية والسياسة الوطنية لمواجهة الارهاب وابعاد المخاطر”.

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