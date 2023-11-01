الفيفا:السعودية تستضيف بطولة كأس العالم 2034

الفيفا:السعودية تستضيف بطولة كأس العالم 2034
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو، الأربعاء، استضافة السعودية لبطولة كأس العالم 2034.وأشار إنفانتينو إلى أن مجلس الفيفا وافق على طلب الترشح.وكان الاتحاد الدولي اختار في 4 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، الملف الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030، مع إقامة 3 مباريات ضمن المجموعات في الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي احتفالا بالذكرى المئوية لإقامة النسخة الأولى من كأس العالم عام 1930 في أوروجواي تحديدا، علما أن نسخة 2026 ستستضيفها الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

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