الفيفا:ميسي ضمن قائمة أفضل اللاعبين لعام 2023

الفيفا:ميسي ضمن قائمة أفضل اللاعبين لعام 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في العالم (ذا بيست) خلال عام 2023.وضمت القائمة النهائية للجائزة، كلا من:ليونيل ميسي (إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين) – إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي ومنتخب النرويج) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا).وسيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل سيقام في العاصمة الإنجليزية لندن يوم 15 يناير/كانون الثاني 2024.وستكون هذه هي المرة الثالثة، التي يقام فيها هذا الحدث الكروي المرموق بلندن، التي سبق لها استضافته في عامي 2016 و2017.‎يذكر أنه تم في سبتمبر/أيلول 2023، إعلان القوائم الأولية للمرشحين والمرشحات لكل فئات الجوائز.

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