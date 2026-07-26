الفيول أولًا.. نواف سلام يصل بغداد لبحث تجديد الاتفاق وسط ديون لبنانية متراكمة

وصل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الأحد، إلى العاصمة بغداد، على رأس وفد وزاري رفيع، في زيارة تحمل ملفات اقتصادية واستراتيجية بارزة، يتقدمها تجديد اتفاق تزويد لبنان بالفيول العراقي، وبحث آليات تسوية المستحقات المالية المتراكمة، إلى جانب مناقشة مشاريع الربط الإقليمي وفتح منفذ جديد للعراق نحو البحر المتوسط عبر الأراضي اللبنانية.

وتأتي الزيارة في وقت يسعى فيه الجانبان إلى توسيع التعاون الاقتصادي، بعدما أسهم الوقود العراقي خلال السنوات الماضية في دعم تشغيل محطات الكهرباء اللبنانية، فيما تتجه المباحثات أيضًا نحو تعزيز الشراكة في مجالات النقل والطاقة والتبادل التجاري، وسط استمرار الديون اللبنانية المستحقة للعراق، التي تُقدَّر بنحو 2.7 مليار دولار.