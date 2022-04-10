القائد العام يوجه بتعزيز الجهد الاستخباري والعسكري في شهر رمضان

القائد العام يوجه بتعزيز الجهد الاستخباري والعسكري في شهر رمضان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأحد، اجتماعاً أمنياً للقيادات الأمنية والعسكرية بحضور وزيري الدفاع والداخلية.وجرى خلال الاجتماع بحث سير تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، ومتابعة العمليات الأمنية التي تلاحق فلول داعش المنهزمة وتطهير أوكارها، فضلاً عن إجراءات حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، وتركيز الجهد الاستخباري وحصيلة نتائجه.وأشاد رئيس مجلس الوزراء بأداء قواتنا المسلحة البطلة، وتنامي قدراتها التنفيذية، وتسارع مؤشرات بناء القدرات الأمنية والعسكرية.وشدد خلال الاجتماع على سابق توجيهاته برفع مستوى الانتباه، والتركيز الأمني خلال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الجهد الاستخباري، وحماية المواقع الحيوية، والبنى التحتية.

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