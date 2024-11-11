القائم بأعمال السفارة العراقية في الأردن:نشر الأكاذيب خيار المفلسين

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عمان/ شبكة أخبار العراق- تهجم الإعلامي أنور الحمداني بدوافع سياسية من حزب محسوب على الشارع السنّي وهي لا تمثله أصلا بالواقع بل تمثل نفسها وفقا لمصالحها التجارية والاستثمارية على القائم بأعمال السفارة العراقية في الأردن السيد منيف السامرائي لغرض إلحاق الضرر به بمعلومات غير دقيقة وخلافا للواقع ، ولم يثبت الحمداني دليل واحد على ما تطرق له في منصته الإلكترونية ، بينما السامرائي شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة العالية ويتمتع بأفضل العلاقات مع الجالية العراقية في الأردن وخير من يمثل البلد . وقد طالب السامرائي من الحمداني تقديم الاعتذار له من خلال برنامجه على المنصة وليس بالاتصال الهاتفي معه . قائلا “ نترفع عن نشر الأكاذيب والأساليب الرخيصة فهي خيار المفلسين”، وأضاف ، ” إن خيارنا الذي لن نحيد عنه، هو مجابهة الكذب بالحقيقة الواضحة وسنواصل العمل بكل أمانة وإخلاص كما يستحق ابناء شعبنا الكريم”.