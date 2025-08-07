القانونية النيابية:البرلمان الحالي خارج المفهوم الوطني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، اليوم الخميس، ما وصفها بالتجاوزات والسلوكيات غير اللائقة التي شهدتها جلسات البرلمان الأخيرة، معتبراً أنها لا تليق بمكانة المؤسسة التشريعية وتُعبّر عن غياب حقيقي للفهم الوطني للمسؤولية.وقال عنوز في تصريح  صحفي، إن “نصاب جلسة البرلمان الأخيرة بلغ 169 نائباً، ورغم ذلك تخللتها ممارسات وسلوكيات لا تنسجم مع طبيعة العمل النيابي، في ظل تصاعد حالة الفوضى داخل القبة التشريعية”.وأضاف: “بعض القوانين يتم تمريرها بطريقة أسرع من سلك البيضة، ما يعكس خللاً جوهرياً في آليات التصويت والتشريع، ويثير القلق حول مدى التزام البرلمان بالإجراءات القانونية والمؤسسية”.وأشار النائب إلى أن “البرلمان في دورته الحالية تحوّل، مع الأسف، إلى ما يمكن وصفه بـ(مجلس النوائب)، بسبب كثرة الضجيج وقلة الإنجاز، في مشهد لا يليق بمؤسسة تمثل الشعب وتشرّع باسمه”.ولفت إلى أن “النائب محمود المشهداني استخدم عبارة (كسر العظم) فور عودته إلى قاعة البرلمان، في تعبير صريح عن حالة الاحتقان والانقسام السياسي التي تسود أجواء المجلس”، مؤكداً أن “النظام الداخلي يُلزم بعرض أي مشكلات أو خلافات قانونية على اللجنة القانونية، إلا أن ذلك لم يحدث مطلقاً منذ بداية الدورة النيابية، وهو مؤشر خطير على تجاهل الضوابط المؤسسية”.وختم عنوز بالقول: “نحن بحاجة ماسة إلى معالجة حالة الاختناق السياسي قبل التفكير في مشاكل مثل الاختناق المروري، لأن الأزمة السياسية هي الأخطر، وقد يدفع الشعب ثمنها خلال هذه الدورة النيابية”.

