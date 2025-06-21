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- شبكة اخبار العراق
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القانونية النيابية:السوداني جعل القضاء العراقي “لعبة”لتمرير مخططاته التآمرية ضد البلاد
كتلة نيابية تقدم طعنا للمحكمة الاتحادية ضد بيع سيادة البلد من قبل السوداني
وزير النفط:الإنتاج النفطي مستمر ولدينا أكثر من منفذ لتصدير النفط
مستشار حكومي:العراق في دائرة الخطر الاقتصادي
بسبب فشل وفساد حكومة السوداني..العراق خارج العالم في مؤشر الطاقة
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مصدر برلماني:تهاون حكومة السوداني وراء التجاوزات الكويتية على السيادة العراقية
السوداني:العدوان الإسرائيلي على الحبيبة إيران يجب أن يتوقف
الطباطبائي: الضربات الصاروخية لبلدي إيران ” أذهلت العالم”
القانونية النيابية: لاسيادة للعراق في ظل السوداني وقضاء زيدان ومحكمة العميري
مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
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- اذاعة INN