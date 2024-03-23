القانونية النيابية:الهجوم البارزاني على المحكمة الاتحادية يعتبر جريمة

القانونية النيابية:الهجوم البارزاني على المحكمة الاتحادية يعتبر جريمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، السبت، من مغبة الاضرار بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، مبينا ان الهجوم الكردي على القضاء لا يمثل وسيلة ضغط مؤثرة. وقال المالكي في حوار متلفز ، ان ” المحكمة الاتحادية تتعرض للانتقادات كلما تصدت للخروق القانونية وان الوضع السياسي سار الى الاحتكام للتوافق السياسي ما عطل النظام والعملية الديمقراطية”. وأضاف،ان “بعض الاتهامات الموجهة للمحكمة هي لاستبدال مرجعية الدستور بالتوافق السياسي وان  الاتهامات واهانة السلطة القضائية تعتبر جريمة ولا تمثل حرية رأي او تعبير “. وأشار الى ان “السلطة القضائية ليست بحاجة لحماية برلمانية وهي من تحدد مرجعية السلطات و ان الهجوم الكردي على القضاء لا يمثل وسيلة ضغط مؤثرة”. وتابع ان “المحكمة الاتحادية وحدها من استطاعت حل مشكلة رواتب موظفي كردستان  ندعو الحكومة والبرلمان لمعالجة مشاكل بغداد – أربيل”.

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