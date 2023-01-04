القانونية النيابية:انتخابات مجالس المحافظات تجري وفق قانون “سانت ليغو”

القانونية النيابية:انتخابات مجالس المحافظات تجري وفق قانون “سانت ليغو”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأربعاء، حول آخر التطورات بشأن إعداد قانون انتخابات مجالس المحافظات.وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في حديث صحفي، إن “قانون انتخابات مجالس المحافظات حتى الساعة لم يرد الينا من قبل الحكومة وحتى الان لا يوجد اتفاق سياسي نهائي بشأن شكل هذا القانون فهناك اختلافات في وجهات النظر”.وبين الحمامي ان “هناك رغبة سياسية بأن يكون قانون انتخابات مجالس المحافظات وفق النظام السابق (سانت ليغو) وهذا الامر سيتم حسمه مع بدء التفاوض ما بين الكتل والاحزاب السياسية قريبًا جدا”.

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