القانونية النيابية:حسم الجدل بشأن إقرار القوانين الجدلية من اختصاص المحكمة الاتحادية

القانونية النيابية:حسم الجدل بشأن إقرار القوانين الجدلية من اختصاص المحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، اليوم الاحد، أن القضاء هو الفيصل في شرعية الجلسات والتصويت على القوانين.وقال عنوز في تصريح  صحفي، إن ” حسم الجدل حول شرعية الجلسات والتصويت على القوانين الجدلية متروك للقضاء”، مشيرًا إلى أن ” المحكمة الاتحادية هي الجهة المخولة للبت في الطعون المقدمة من بعض النواب بشأن الجلسة وشرعيتها”.وأوضح أن ” الطعن حق دستوري مكفول لأي عضو في البرلمان أو أي جهة ذات مصلحة، حيث يمكن تقديمه إلى المحكمة الاتحادية للاعتراض على أي إجراء”.وأضاف أنه ” لا حاجة للتقييم أو النقاش حول الجلسة في وسائل الإعلام أو الأروقة السياسية لأن القضاء هو الجهة الحاسمة في هذه القضايا”.وشدد على أن ” دخول أي موضوع إلى القضاء يتطلب من الجميع التوقف عن الحديث أو إصدار الأحكام انتظارًا للقرار النهائي”، مؤكدًا أن ” الالتزام بقرارات القضاء يعكس احترام الدستور وسيادة القانون”.

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