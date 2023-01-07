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إيران:لايجوز تسمية بطولة خليجي 25 بـ”الخليج العربي”بل هو “فارسي”!!
السوداني:الكفاءات هي التي تتواجد في جهاز مكافحة الإرهاب
تحالف الانبار:محافظ الانبار سيدخل الانتخابات المقبلة بعيداً عن صديقه الحلبوسي
كلاوات إطارية..مصدر:السوداني سيطلب من واشنطن مغادرة قواتهم من العراق
القانونية النيابية:حكومة الإقليم تريد حصتها من الموازنة وفق ما يحلو لها
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القانونية النيابية:حكومة الإقليم تريد حصتها من الموازنة وفق ما يحلو لها
نائب سابق:ملايين الدولارات تهرب إلى إيران براً
مصدر حكومي:أكثر من (413)مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد
الاستثمار النيابية تدعو إلى تخليص المنافذ من سطوة الميليشيات والفاسدين
حزب بارزاني:موازنة 2023 ستوفر جميع احتياجات المواطن
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تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
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- متابعات خاصة
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
تقرير أمريكي:الكاظمي فاشل وفاسد والسوداني أسوأ منه
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- منوعات
- صورة وتعليق
الهارب النصراوي بسرقة 300 مليون دولار يعود للعراق بغية تبرئته وترشيحه لمنصب وزاري لكونه صديق الحكيم
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
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- اذاعة INN