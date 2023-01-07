القانونية النيابية:حكومة الإقليم تريد حصتها من الموازنة وفق ما يحلو لها

القانونية النيابية:حكومة الإقليم تريد حصتها من الموازنة وفق ما يحلو لها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رائد المالكي، السبت، من وجود اطراف سياسية تحاول تمرير مطالبها في الموازنة وفقاً للاتفاق الذي نتج عنه تشكيل الحكومة الحالية، فيما أشار الى أن إقليم كردستان يريد تضمين الموازنة المقبلة فقرة تخدمه بشأن التخصيصات المالية. وقال المالكي في حديث صحفي، إن “تأخر إقرار الموازنة يعود إلى التفاهمات السياسية والتجاذبات بين الكتل”، مبينا أن “إقليم كردستان يريد تضمين الموازنة المقبلة فقرة تخدمه بشأن التخصيصات المالية”. وأضاف، أن “التعامل مع القانون وقرارات القضاء فيه ازدواجية، لأنَّ المحكمة الاتحادية ألزمت إقليم كردستان بتسليم النفط والغاز وعوائدهما”، مبدياً “تخوفه من أن تكون الاتفاقات السياسية قد شملت قوانين أخرى غير الموازنة”. وأوضح المالكي، أن “الأطراف السياسية تحاول أن تمرر مطالبها وفقاً للاتفاق الذي نتج عنه تشكيل الحكومة الحالية”، منوهاً بأنَّ “النواب المستقلين يطالبون بالأشياء التي يعتقدون أنها في مصلحة الشعب العراقي والاتفاقات السياسية لا تعني لهم شيئاً لأنهم ليسوا أطرافاً فيها”.

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