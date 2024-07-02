القانونية النيابية:غياب النواب عن جلسات البرلمان تكريسا للفساد

القانونية النيابية:غياب النواب عن جلسات البرلمان تكريسا للفساد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، الثلاثاء، إن عدم التوجه نحو الزام النواب بحضور جلسات البرلمان في موعدها المحدد، مبينا أن حضور جلسات مجلس النواب جزء مهم فى إطار دور النائب التشريعي. وقال عنوز في حديث صحفي ، ان ” رئاسة مجلس النواب بالإنابة تبذل جهود استثنائية لإدارة جلسات المجلس بطريقة صحيحة”. وأضاف أنه “للاسف الشديد شهد الفصل التشريعي السابق تكرار عدم التزام النواب بالوقت المحدد لانعقاد الجلسات، مشيرا إلى أن هدر الوقت لا يقل خطورة عن معالجة الملفات أسوة بمكافحة الفساد وهدر المال العام”. وتابع أن “مجلس النواب بحاجة إلى سرعة من الوقت من اجل الاسراع بتشريع القوانين التي تمس المواطنين “. 

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