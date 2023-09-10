القانونية النيابية:قراءة قانون العفو العام خلال الأسبوع الجاري

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موت طريق التنمية العراقي بعد الإعلان عن طريق التنمية الجديد في قمة العشرين..أين دور مستشاري السوداني؟
مصدر سياسي: بعد التوسل والرجاء ..السوداني سيتوجه إلى نيويورك في الأسبوع المقبل
أكثر من (600) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الثلاثة الماضية
مصادر لبنانية:إيران ستطلب من السوداني إعفاء لبنان من تسديد 1.1 مليار دولار عن النفط العراقي المصدر له
عالميا..5% نسبة التضخم في العراق لعام 2022
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موت طريق التنمية العراقي بعد الإعلان عن طريق التنمية الجديد في قمة العشرين..أين دور مستشاري السوداني؟
أكثر من (600) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الثلاثة الماضية
مصادر لبنانية:إيران ستطلب من السوداني إعفاء لبنان من تسديد 1.1 مليار دولار عن النفط العراقي المصدر له
عالميا..5% نسبة التضخم في العراق لعام 2022
اليوم..سعر صرف الدولار =155000 ديناراً
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القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
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- متابعات خاصة
أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، إنها “قدس” و”ليلى”
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
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مصادر لبنانية:إيران ستطلب من السوداني إعفاء لبنان من تسديد 1.1 مليار دولار عن النفط العراقي المصدر له
مصدر مسؤول:وزير الزراعة وراء تدمير الزراعة في العراق لصالح إيران
وزارة العمل تعلن الكشف عن شبكة تزوير على رواتب الرعاية الاجتماعية بقيمة (160) مليار دينار
نائب إطاري: متعاطي المخدرات لا يحاسب!!
السوداني: خدمةالمصالح الإيرانية اسبقيتنا الأولى
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- اذاعة INN