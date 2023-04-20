القانونية النيابية:لا توجد خلافات سياسية بشأن موازنة 2023

القانونية النيابية:لا توجد خلافات سياسية بشأن موازنة 2023
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، الخميس ، عدم وجود خلافات سياسية كبيرة تعرقل تمرير مشروع قانون الموازنة داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن جميع الخلافات في الموازنة تم حلها لاسيما المتعلقة بين اقليم كردستان والمركز . وقال محمد في حديث صحفي ، أن ” جميع القوى السياسية مع تمرير القانون بعد عطلة عيد الفطر المبارك”. مضيفا أن “هناك خلافات حول الاستحقاق المالي للمحافظات وايجاد حل للعجز وآليات التعيينات في الموازنة “.  واضاف انه ” لا توجد خلافات سياسية تعرقل تمرير الموازنة ، مؤكدا ان التصويت على الموازنة سيكون بعد عطلة عيد الفطر المبارك ولن تطول كثيرا “. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *