القانونية النيابية:لن نسمح لأي سفير التدخل في الشأن العراقي عدا السفير الإيراني فهو من آل البيت!!

القانونية النيابية:لن نسمح لأي سفير التدخل في الشأن العراقي عدا السفير الإيراني فهو من آل البيت!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سالم العنبكي، اليوم، إن التصريحات المسيئة لسفراء الدول مرفوضة جملة وتفصيلا. وقال العنبكي في تصريح لصحفي، ان “صفة السفير في البلد دبلوماسية ومن غير المنطقي ان يتم السكوت عن اي تصريح مسيء يصدر منه كونه يعد مخالفة قانونية بحته”. واضاف “على السفير ان لا يكون عدائيا في تصريحاته وتدخلاته تعتبر انتهاكا لسيادة هذا البلد ويجب ان تكون العلاقة بين البلدين مبنية على الحقوق والواجبات واحترام السيادة عدا السفير الإيراني فهو من آل البيت “، ودعا “وزارة الخارجية لتقييم هذه التصريحات والرد عليها لكون سيادة العراق وإيران فوق كل الاعتبارات والمسميات”.  يذكر ان المرشحة الجديدة لمنصب السفيرة الامريكية لدى العراق قد تهجمت في خطاب لها امام مجلس الشيوخ الأمريكي على شرائح عراقية من ضمنها الحشد الشعبي والتوغل الإيراني الكبير في العراق، الامر الذي ولد موجة سخط أحزاب ونواب العراق الإيرانيين.

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