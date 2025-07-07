القانونية النيابية:معظم النواب في معارض بيع الضمائر

القانونية النيابية:معظم النواب في معارض بيع الضمائر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، اليوم الأحد، أن غالبية النواب الذين يزعمون الاستقلالية انخرطوا فعلياً ضمن مشاريع الكتل السياسية الكبرى، متهماً بعضهم بـ”بيع ذممهم” مقابل تحقيق مصالح شخصية.وقال عنوز في تصريح  صحفي، إن “الحديث عن وجود نواب مستقلين داخل البرلمان أصبح غير واقعي، فمعظمهم اصطفوا مع كتل سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر”، مبيناً أن “بعض النواب الذين رفعوا شعار الاستقلالية تم شراء ذممهم تحت مسميات مختلفة مقابل تمرير صفقات وتشريعات تخدم مصالح تلك الكتل”.وأضاف أن “التجربة البرلمانية في السنوات الأخيرة أثبتت أن الاستقلالية في العمل النيابي مجرد غطاء مرحلي لبعض الشخصيات التي سرعان ما تنكشف انتماءاتها الحقيقية”، لافتاً إلى أن “الكتل الكبيرة تفرض نفوذها السياسي والمالي حتى على من يدّعي الحياد، الأمر الذي أفقد البرلمان تنوعه الحقيقي وأضعف صوته الرقابي”.وتشهد الساحة السياسية العراقية انتقادات متكررة للنواب المستقلين بسبب مواقفهم المتذبذبة وتخليهم عن دورهم المفترض كمعارضة وطنية.

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