القانونية النيابية:معظم النواب لا يحضرون جلسات المجلس لغياب المحاسبة والوطنية

القانونية النيابية:معظم النواب لا يحضرون جلسات المجلس لغياب المحاسبة والوطنية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، مطالبتها بإلزام النواب بالحضور جلسات مجلس النواب لتمرير مشاريع القوانين المهمة. وقال عضو اللجنة محمد عنوز في حديث صحفي، أن “النظام الداخلي يلزم النواب بحضور جلسات المجلس ونشر أسماء الحاضرين والمتغيبين في محاضر الجلسات”. وأضاف أن ” هناك مشاريع قوانين يتوجب على البرلمان تمريرها خلال الفصل التشريعي الحالي، مشددا على ضرورة “اعتماد رئاسة البرلمان آلية جديدة يتم من خلالها إلزام أعضائه حضور الجلسات كاملة “.وتابع أن ” المواطنين ينتظرون من مجلس النواب انجاز مشاريع القوانين بالسرعة الممكنة لاسيما القوانين الخدمية والاقتصادية “. 

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