القانونية النيابية: العمر التشريعي والرقابي للبرلمان ” أنتهى”

القانونية النيابية: العمر التشريعي والرقابي للبرلمان ” أنتهى”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاثنين، تعطيل عمل مجلس النواب، مؤكدًا أن “عمره التشريعي والرقابي انتهى” بسبب وجود إرادة سياسية تهدف إلى شلّ عمله حتى موعد الانتخابات المقبلة.وقال عنوز في حديث صحفي، ان “هذه الدورة شهدت تعطيلًا متعمدًا نتيجة الخلافات السياسية منذ بدايتها وحتى الآن”، مشيرًا إلى أن “المجلس عقد فقط 6 جلسات من أصل 32 مخصصة للفصل التشريعي الحالي وهو أمر معيب يمسّ هيبة المؤسسة التشريعية”.وأكد أن “هناك جهات متعمدة تعطيل عمل المجلس لمنع تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة مسؤولين يتمتعون بحماية سياسية وحزبية”، لافتًا إلى أن “بعض القوانين المتعثرة تُستخدم كأداة مساومة وابتزاز من قبل أطراف سياسية متنفذة”.وخلص عنوز إلى أن “هذه الممارسات تُفقد المجلس دوره الدستوري، مما يستدعي إعادة النظر في أدائه قبل الانتخابات المقبلة”.يُذكر أن مجلس النواب لم يعقد اغلب جلساته في الفترة الأخيرة بسبب خلافات سياسية بين بعض الكتل.

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