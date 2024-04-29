القانونية النيابية تؤشر فساد كبير في عقارات الدولة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، رائد المالكي،الاثنين، التحرك نحو الأراضي والعقارات المميزة في بغداد، فيما اشار الى ان الاستثمار بهذا الملف بمثابة “نفط ثان”.

“، مشيراً الى انه “سنعمل وفق معايير منها حصر العقارات التابعة للدولة، كما ان هناك عقارات خارج

واخرى بيعت وكتب عليها مؤجرة”.