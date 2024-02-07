القانونية النيابية تؤكد سعيها في إقرار قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي

القانونية النيابية تؤكد سعيها في إقرار قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الأربعاء، عن ضغوطات دولية تسعى لعرقلة تمرير قانون مكافحة البغاء من اجل نشر المثلية والانحلال.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “بعض الدول الخارجية تضغط لثني مجلس النواب عن تمرير القانون، مشيرا الى أن “اللجنة القانونية عازمة على ادراج القانون على جدول أعمال المجلس لإتمام مناقشته قبل عرضه للتصويت”.ولفت الى ان “التعديل الجديد يتضمن تعديل اسم القانون ليكون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي والتجريم بعقوبات رادعة”.واتهم رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي خلال حديث سابق اطرافا غربية بممارسة ضغوط لعرقلة تمرير قانون البغاء، مؤكدا أن القانون تم سحبه من بعض الأطراف لاحتوائه على مواد تعاقب الشذوذ الجنسي. 

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