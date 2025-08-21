القانونية النيابية تدعو إلى تشريع قانون يلغي صلاحيات “الاستثناء” للمسؤولين

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم الأربعاء، مجلس النواب إلى تشريع قانون يُلغي الاستثناءات والصلاحيات الممنوحة للمسؤولين التنفيذيين في القوانين النافذة، مؤكداً أن استمرار هذه الامتيازات يضر بمبدأ العدالة الاجتماعية ولا يخدم الدولة.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “تراكم الاستثناءات الممنوحة لبعض المسؤولين، خصوصاً في مجالات الترشح للانتخابات أو تعيين المحافظين والوزراء لفترات محددة، أدى إلى إقصاء عدد من الشخصيات السياسية المعروفة التي كانت تتبوأ مناصب تنفيذية وتشريعية”.وأضاف أن “الاستثناءات والصلاحيات التي يتمتع بها كبار المسؤولين، سواء في منح المشاريع أو التعيينات أو الترقيات أو شروط الترشح للانتخابات، لا تحقق المصلحة العامة، بل تعزز مظاهر التمييز وتفتح الباب أمام استغلال النفوذ”.وطالب عنوز مجلس النواب بـ”إصدار تشريع واضح وصارم يرفع جميع الاستثناءات والصلاحيات الخاصة من القوانين، بما يضمن تطبيقها على نحو متساوٍ وعادل بين جميع العراقيين”.يُذكر أن مفوضية الانتخابات كانت قد أعلنت في وقت سابق استبعاد أكثر من 570 مرشح من السباق الانتخابي، بينهم رؤساء أحزاب ونواب ووزراء ومحافظون سابقون، مؤكدة استمرارها في تدقيق ملفات المرشحين لدى القضاء وهيئة المساءلة والعدالة.

