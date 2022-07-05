القانونية النيابية تنفي الشروع بقانون العفو العام

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السعودية ..تأشيرة السياحة لا تخول صاحبها أداء مناسك الحج
شويغو:تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية من سيطرة القوات الأوكرانية
مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار
بوتين:روسيا سترد على الناتو في حال نشر بنية تحتية عسكرية في السويد وفنلندا
كندا توسع وجودها الدبلوماسي في وسط وشرق أوروبا والقوقاز
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الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
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