آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
القانونية النيابية :سنعيد النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة وفقا لتوجيه رشيد
العراق يسترد أكثر من 20 مليون دولار من الكويت ويودعها في البنك الفيدرالي الأمريكي
السوداني يترأس اجتماعا لمناقشة تطوير مطار بغداد الدولي
النزاهة:استقدام محافظ ذي قار وعدد من مديري دوائر المحافظة للتحقيق في ملفات فساد
حزب طالباني:سنلجأ للمحكمة الاتحادية لمنع حزب بارزاني من التفرد بالقرار الانتخابي
-
- عربية ودولية
موسكو:العلاقات مع بكين ارتقت إلى مستوى غير مسبوق
السعودية وروسيا يؤكدان على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين
إيران..استقالة (شمخاني) وتعيين (أحمديان) بدلا عنه بأمر من رئيسي
الرئيس الروسي يهنئ قوات فاغنر والجيش بالسيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية
إعلان جدة:التكاتف لحل قضايا الأمة العربية والرفض التام لدعم الميليشيات الإيرانية
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
العراق يسترد أكثر من 20 مليون دولار من الكويت ويودعها في البنك الفيدرالي الأمريكي
السوداني يترأس اجتماعا لمناقشة تطوير مطار بغداد الدولي
الحكومة:لا توجد أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في موازنة 2023
هيئة التقاعد:نعمل على إطلاق تطبيق إلكتروني لخدمة المتقاعدين
المالية النيابية:تنفيذاً لأمر زعماء الإطار سنصوت على الموازنة الفاشلة
-
- رياضية
العراق يحصل على 6 ميداليات ملونة في البطولة العربية للترايثلون
خسارة منتخب الشباب العراقي أمام نظيره الاوروغواي 4-0 في بطولة كأس العالم للشباب
نادي أربيل يطالب اتحاد الكرة بإجراء ضد طاقم تحكيم مباراته مع الزوراء
العراق يرفض المواجهة مع إسرائيل في بطولة العالم بالمبارزة
تغيير توقيت وملعب مباراتين ضمن دوري الكرة الممتاز
-
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
العراق يسترد أكثر من 20 مليون دولار من الكويت ويودعها في البنك الفيدرالي الأمريكي
الحكومة:لا توجد أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في موازنة 2023
هيئة التقاعد:نعمل على إطلاق تطبيق إلكتروني لخدمة المتقاعدين
المالية النيابية:تنفيذاً لأمر زعماء الإطار سنصوت على الموازنة الفاشلة
النزاهة:فساد كارثي وفشل إداري في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
-
- اذاعة INN