القانونية النيابية: مقترح تمديد عمل مفوضية الانتخابات يحتاج إلى التصويت البرلماني

القانونية النيابية: مقترح تمديد عمل مفوضية الانتخابات يحتاج إلى التصويت البرلماني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، اليوم الثلاثاء ، اليه تعديل قانون إدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .وقال عنوز في تصريح صحفي: إن” عمل المفوضية قد تم تمديده مرتين سابقا بسبب الظروف الانتخابية التي شهدتها انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كردستان “.وأضاف ان” آلية تعديل الثالث لقانون إدارة المفوضية وتمديد عملها جائز وقانوني لوجود مطالبات عديدة ان تجري الانتخابات في موعدها المحدد”.وأشار إلى “أهمية الحفاظ على حيادية المفوضية التي اكتسبت خبرة واسعة في إدارة الانتخابات البرلمانية السابقة وانتخابات مجالس المحافظات وإقليم كردستان”.وأوضح أن ” التمديد هو مقترح وبالتالي المقترح يفترض ان يعرض امام اللجنة القانونية بغرض اعداد سياقته النهائية وتقديمه للقراءة الأولى ثم القراءة الثانية وثم التصويت عليه وفقا للنظام الداخلي”.

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