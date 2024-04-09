القانونية النيابية:(120) قانون نائم على الرف البرلماني

القانونية النيابية:(120) قانون نائم على الرف البرلماني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية محمد عنوز ، الثلاثاء، إن “هناك الكثير من القوانين لاتزال معطلة في مجلس النواب، بعضها تحتاج إلى توافق سياسي والآخر يحتاج إلى اعادة الصياغة من الناحية الفنية”.وأوضح في حديث صحفي، أن “القوانين المعطلة التي بين قراءة ومناقشة وتصويت تبلغ أكثر من 120 قانونا، وأهمها قوانين العفو العام والمحكمة الاتحادية والتقاعد والنفط والغاز”.وأشار عنوز إلى أن “تعطل إقرار القوانين المهمة في مجلس النواب مرتبط بالتوافق السياسي اضافة إلى تأخر تسمية منصب رئيس مجلس النواب”.

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