القبانجي: سرقة واحدة تكفي لتمويل كهرباء العراقيين

دعا إمام وخطيب جمعة النجف، صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء، مقترحاً منح كل عائلة عراقية 10 أمبيرات مجاناً في حال تعذر تأمين احتياجات المواطنين عبر الشبكة الوطنية، مؤكداً أن كلفة هذا الإجراء لا تُقارن بحجم الأموال التي تُهدر في ملفات الفساد.

وقال القبانجي، خلال خطبة صلاة الجمعة، إن مسؤولية توفير الطاقة الكهربائية تقع على عاتق الحكومة، وإذا لم تتمكن من تأمينها بالشكل المطلوب، فعليها تعويض المواطنين بمنحهم ما يعادل عشرة أمبيرات مجاناً، مشيراً إلى أن “سرقة واحدة من السرقات التي تتكشف بين الحين والآخر كافية لتغطية نفقات هذا المقترح”.

وفي جانب آخر من خطبته، شدد القبانجي على ضرورة كشف نتائج التحقيقات الخاصة بملفات الفساد المالي، وعلى رأسها ما يُعرف بـ”سرقات القرن”، مطالباً الجهات القضائية والرقابية بالإعلان عن جميع المتورطين وإنزال أشد العقوبات بحقهم، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو وظيفية.

وأكد أن الشارع العراقي ينتظر خطوات عملية تعيد الثقة بمؤسسات الدولة، عبر محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي رافقت العديد من قضايا الفساد خلال السنوات الماضية.