القبض على حسين طالب الفضلي بتهم فساد قبل ساعات من دخوله البرلمان

في تطور لافت، اعتقلت قوة أمنية في بغداد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب عبود مروح الفضلي، قبل ساعات من الموعد المقرر لأدائه اليمين الدستورية نائباً في مجلس النواب، على خلفية اتهامات تتعلق بملفات فساد.

وجاءت عملية الاعتقال في منطقة شارع الربيع بالعاصمة بغداد، في خطوة أربكت إجراءات استكمال شغل المقاعد البرلمانية الشاغرة، إذ كان الفضلي قد سُمّي نائباً بديلاً عن عمار موسى ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة بغداد.

وكان من المنتظر أن يؤدي عدد من النواب البدلاء اليمين الدستورية خلال جلسة مجلس النواب، ضمن استكمال المقاعد الشاغرة في الدورة الانتخابية الحالية، إلا أن توقيف الفضلي وضع اسمه في صدارة المشهد السياسي والقضائي.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الحملة الواسعة التي تقودها الحكومة لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، والتي طالت مسؤولين حاليين وسابقين في عدد من مؤسسات الدولة، وسط تأكيدات باستمرار الإجراءات القانونية بحق المطلوبين واستكمال التحقيقات في مختلف الملفات.