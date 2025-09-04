القرآن والتأويل الصوفي

لقد استفاد المفسرون المتصوفة، بشكل أو آخر، من اتجاه في التفسير يُشبه لغة التشفير أو المجاز، وهو اتجاه مألوف في تفسير الكتاب المقدس. ووفقا لهذا الاتجاه، من الشائع استعمال خصائص الكلمات متعددة المعاني، ومن التعابير المجازية لتوسيع الأفق الدلالي( للكلمات). وفي مثل هذه الحالة تصبح الكلمة إشارة لشيء آخر اعتماداً على أوجه الشبه بينهما أو تستخدم دلالات مختلفة لنفس الكلمة، وهو اتجاه في التفسير كان قد أدركه المعتزلة من قبل. علاوة على ذلك، أنَّ التفسير الصوفي قد أدخل قوة بيانية وتوضيحية هائلة للدراسات التفسيرية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، أرسى المتصوّفة المعتدلون، كأبي القاسم القُشيري ( ت 405 هـ/ 1072 م)، تفسيراتهم الصوفية على المعاني الضمنية للترادف اللغوي أو التورية أو المجازات المرسلة، لهذا كان من السهل فهمها. ومن الممكن جدا توضيح الفرق بين التفسير التاريخي والتفسير اللغوي اعتماداً على النظرية التأويلية لحكيم الترمذي (ت300

هـ/ 912 م) وعبد القاهر الجرجاني ( 471

هـ/ 1078

م). لقد قدم عبد القاهر الجرجاني نظرية الأبعاد الدلالية وتعدد المعاني( بمعنى استخدام كلمات تكتب بنفس الشكل لكنَّها تحمل معاني مختلفة) معبداً الطريق لشيء يتجاوز التفسير التاريخي للمعرفة القرآنية. وقد بين الترمذي أنَّ أيَّة كلمة يمكن أنْ تحمل معاني متعددة آخذاً بنظر الاعتبار ظاهرة تعدد المعاني، الأمر الذي أضاف غنى وثراءً كبيراً لنصوص التفسير. مثال على ذلك كلمة ( النور) التي استخدمت في القرآن بعدة معانٍ من بينها ( كلمات الله) و (وجود الله) و ( النبي محمد) و (الحكمة) أو (جبرائيل). ويوجد ثمانية عشر معنى مختلفاً لكلمة (النور) في تفسير (كشف الأسرار) وكلها معانٍ موثوقة. لقد ألَّف الحكيم الترمذي كتاباً بهذا الخصوص محاولاً فيه إثبات أنَّ المفّسر يسافر من الطبقة الظاهرية للمعنى الى دلالات ومضامين مختلفة للكلمة مفضلاً معنى واحدا باعتبار سياق الكلمة، وموقف المفَّسر الشخصي من ذلك. ولهذا تكون رحلة المفَّسر من ظاهر اللغة نحو جوهرها وبالعكس. مضاف لذلك، أنَّ عبد القاهر الجرجاني قد أبرز أهمية السياق في تحديد المدلول وأثبت أنَّ فك شيفرات التعابير المجازية يتم من خلال اعتبار مجمل النص المقدس بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع لوحة فنيّة باعتبارها مزيجا من الخطوط والألوان، وأنَّ جودة تلك اللوحة نتاج التفاعل بين كل عناصرها مجتمعة. ومن خلال تقديمه لنظرية النظم ( الترابط اللغوي) والسياق، سلَّط الجرجاني الضوء على مبنى النص القرآني ومعناه مشدداً على أهمية السياق في تفسير مجازات القرآن وتعدد المعاني فيه. لقد أحدثت أفكاره تحولات مدهشة في نظرية الهرمونطيقا (التأويل) الإسلامية لأنَّه شدد على أننا لانستطيع تقييم الكلمة بمعزل عن سياقها والنص الذي وردت فيه.