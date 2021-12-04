القصة التي لاتنتهي..الكويت ما زالت تبحث عن مفقوديها في العراق!

القصة التي لاتنتهي..الكويت ما زالت تبحث عن مفقوديها في العراق!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت وزارة الخارجية في بيان،السبت، ان”وفدا عراقيا يضم في عضويته ممثلين عن وزارتي الدفاع والصحة للمشاركة بأعمال اجتماعات اللجنة الثلاثية الدورة ( 52) واللجنة الفنية الفرعية الدورة (118) المعنية بالبحث عن المفقودين العراقيين والكويتين جراء حرب الخليج الثانية عام 1991، المنعقد في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان، للمدة 11/29-2021/12/2، برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وبمشاركة ممثلين عن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فرنسا وبحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بصفة مراقب”.واضافت، أن “الاجتماعات تناولت مناقشة الجهود المبذولة في أطار البحث والتحري عن المفقودين، حيث أعرب الوفد العراقي  حرصه حكومةً وشعباً على بذل اقصى درجات التعاون المبني على أسس الأخوة وبما ينسجم مع التزامات العراق الدولية في هذا الشأن ومتطلبات هذا الملف الإنساني، كما جرى خلال هذه الاجتماعات غلق 30 ملفاً لمفقودين”، مؤكدا انه” تم العثور على رفاتهم في بادية المثنى (السماوة) خلال عامي 2019 و 2020، والتعرف على هوياتهم بعد إجراء مطابقة البصمة الوراثية (DNA) مع عوائلهم. “

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *