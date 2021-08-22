القضاء:الحكم بإعدام قاتل مدير بلدية كربلاء

القضاء:الحكم بإعدام قاتل مدير بلدية كربلاء
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 كربلاء/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس القضاء الأعلى، الأحد، بيانا حول حكم الاعدام الذي اصدره بحق المدان (حسين جواد عبد الأمير) عن جريمة قتله مدير بلدية كربلاء (عبير سليم).وذكر المجلس، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إنه “بعد اكتمال كافة الاجراءات القانونية واعتراف المدان بالجريمة تم أحالة المدان على محكمة الموضوع (جنايات كربلاء) والتي نظرت في هذه الجريمة وأصدرت حكمها بالاعدام شنقا حتى الموت”.يذكر أن “المدان اقدم على قتل مدير بلدية كربلاء في الثاني عشر من شهر اب الحالي عندما كان الاخير مكلف بواجب رسمي وهو ازالة التجاوزات الحاصلة على املاك الدولة في محافظة كربلاء “.

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