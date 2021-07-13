القضاء:الحكم 4 سنواب سجن بحق مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود والاستثمار في وزارة الكهرباء

القضاء:الحكم 4 سنواب سجن بحق مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود والاستثمار في وزارة الكهرباء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، تفاصيل قرار الحبس الشديد الصادر بحق مسؤول في وزارة الكهرباء.وذكر بيان لمجلس القضاء،أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد –  الكرخ الاتحادية حكمت بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات  بحق مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود والاستثمار في وزارة الكهرباء”.وأضاف البيان، أن “المحكمة نظرت بدعوى تعود للمدان والذي يشغل مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود والاستثمار عن جريمة تعاطيه مبالغ مالية نظير تسهيل اجراءات العقد بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة لتجهيز معدات تعود لوزارته العام الماضي في بغداد”.وتابع، أن “الحكم على المدان يأتي وفقا لاحكام القرار 160 لسنة 1983 واستدلالا باحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.

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