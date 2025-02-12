القضاء:العفو العام لايشمل مرتكبي اختطاف الايزيديات

القضاء:العفو العام لايشمل مرتكبي اختطاف الايزيديات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، يوم الثلاثاء، أن قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات والمكونات الأخرى.وقال إعلام القضاء العراقي، في بيان، إن رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات، عقد اليوم، اجتماعا مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سراب الياس بركات في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي.ونقل البيان عن جفات تأكيد خلال الاجتماع، أن مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الايزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ولا سيما التعديل الاخير الذي تم اقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وان المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص انه (لا يُشمل مرتكبي جريمة واختطاف وسبي الايزيديات بأي عفو عام او خاص).من جانبها أعربت سراب الياس عن امتنانها بتقديم المساعدة والتعاون وتذليل الصعوبات من اجل توثيق الجرائم المروعة بحق الايزيديات.

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